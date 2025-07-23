По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в городе 22 июля поднялась выше 31 градуса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Синоптики зарегистрировали абсолютный температурный максимум в Южно-Сахалинске 22 июля, температура поднялась выше 31 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"В Южно-Сахалинске перекрыт абсолютный максимум температуры, он составил 31,2 [градуса тепла] (предыдущий 27,8)", - говорится в сообщении.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, для мониторинга погоды в Южно-Сахалинске суточные данные берутся за период с 1942 по 2025 год.

Среднесуточная температура воздуха превышает средние многолетние значения на юге Сахалина на 7-9 градусов с 20 июля. По 26 июля в южных районах Сахалина и в Южно-Сахалинске ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.