Путешественник показал мэру столицы Сергею Собянину большую коллекцию экспонатов музея, в том числе лодку, на которой он осуществил кругосветное путешествие и множество икон

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Дом-музей Федора Конюхова на Садовнической улице получит статус городского музея. Об этом в ходе встречи с путешественником сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это все равно такое, хотя и камерное, но сложное хозяйство, чтобы поддерживать, управлять этим всем. <…> Надо это поддерживать. <…> Я вижу, что вы волнуетесь, и у вас все равно какие-то сомнения есть. Вы можете не сомневаться, мы будем поддерживать в надлежащем виде ваш музей. <…> Мы делаем это для вас [Федор Филиппович], для того, чтобы ваш подвиг, ваши совершенно уникальные свершения были сохранены, чтобы подрастающее поколение училось тому, что вы сделали. <…> Город будем вам помогать. Такое уникальное место", - сказал Собянин.

В ходе встречи Конюхов отметил, что в его коллекции находятся более трех тысяч картин, а также других экспонатов, которые трудно уместить в одном здании. "Мне бы хотелось, чтобы люди поддерживали память. Передать [музей] для детей, для романтиков. <…> Я очень люблю Москву, московские дворики, храмы, в этом есть душа", - отметил Конюхов.

Путешественник показал мэру большую коллекцию экспонатов музея, в том числе лодку, на которой он осуществил кругосветное путешествие и множество икон.

Дом-музей был открыт в 2000 году, когда Конюхов получил это здание в пользование как член Московского союза художников - для создания творческой мастерской. Сегодня в здании работает экспедиционный штаб путешественника, хранятся его картины, книги, фотографии, уникальная коллекция артефактов, собранных во время экспедиций, и средства передвижения. В 2024-2025 гг. в доме-музее были проведены ремонтные работы.