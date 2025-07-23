Проект "Здоровье для СВОих" запустят в поликлиниках города в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Проект "Здоровье для СВОих" запустят в августе во всех поликлиниках Петербурга. Он включает проведение расширенной диспансеризации ветеранам боевых действий, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Возвращение героев к мирной жизни требует особого внимания к их здоровью и благополучию. Проект "Здоровье для СВОих" - не просто диспансеризация, а расширенный комплекс медицинских исследований и консультаций, специально адаптированный под нужды ветеранов СВО", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Уточняется, что с 1 апреля проект проходил апробацию в городской поликлинике №17. По итогам этой работы подготовлены все необходимые материалы для масштабирования результатов. С 10 августа по новой методике будет работать все амбулаторно-поликлиническое звено Петербурга.

По данным пресс-службы, в рамках проекта город расширил ветеранам СВО объемы исследований и консультаций у медицинских специалистов. В частности, первый этап диспансеризации дополнен проведением консультирования медицинским психологом. Второй этап - обязательными консультациями невролога, хирурга или уролога, хирурга или колопроктолога, оториноларинголога, офтальмолога и дерматовенеролога. Запланированы также дополнительные осмотры специалистов по показаниям: травматологом-ортопедом, кардиологом, гастроэнтерологом, стоматологом-терапевтом и эндокринологом.

Ожидается, что не менее 80% проживающих в Петербурге участников СВО пройдут первый этап расширенной диспансеризации и не менее 40% от их числа - второй этап.