В ходе реставрации девелопер сохранил 80% исторического кирпича и вручную отобрал 100 тыс. экземпляров нового

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Девелопер Sminex завершил реставрацию "Городской усадьбы в Орлово-Давыдовском" в Москве - объекта культурного наследия XIX века, сообщила пресс-служба компании.

"В Москве отреставрировали "Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском". Архитектурный ансамбль объединяет четыре особняка общей площадью 4,7 тыс. кв. м и частный парк в два гектара. Усадьба исполнена в стиле поздней эклектики", - отмечается в сообщении.

В ходе реставрации девелопер сохранил 80% исторического кирпича и вручную отобрал 100 тыс. экземпляров нового. Специалисты укрепили в зданиях своды Монье, вручную изготовили из дуба дворцовые окна и двери, воссоздали кованые элементы - козырьки, фонари, отливы.

Все работы проводились под контролем специалистов Мосгорнаследия, отмечается на сайте мэра и правительства Москвы. "Фасады остались краснокирпичными - такими, какими они были на момент возведения ансамбля. Особое внимание было уделено мозаичным иконам XIX века с ликами Святой Ольги и Святого Пантелеимона, которые являются важной частью внешнего убранства исторических строений", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

В ходе работ по восстановлению усадьбы компания консультировалась с архитекторами-реставраторами и работала в архивах, рассказала ТАСС вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина. В частности, по ее словам, по архивным чертежам была восстановлена липовая аллея. "Работа с архитектурным ансамблем в Орлово-Давыдовском переулке - вклад в сохранение истории Москвы", - приводит ее слова пресс-служба.