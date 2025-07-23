Планируется участие юных спортсменов 2010-2018 годов рождения

МАХАЧКАЛА, 23 июля./ТАСС/. Республиканский турнир по вольной борьбе в честь Героя России Руслана Курбанова пройдет в Табасаранском районе Дагестана. Об этом журналистам сообщил глава района Магомед Курбанов.

"26 июля в селе Хучни Табасаранского района пройдет республиканский турнир по вольной борьбе в честь Героя России Руслана Курбанова",- говорится в сообщении.

По его словам, планируется участие юных спортсменов 2010-2018 годов рождения.

"Турнир будет проводиться по международным правилам с разделением участников на весовые категории и возрастные группы. Для допуска к соревнованиям каждый спортсмен должен предоставить документ, удостоверяющий личность, и соответствующую справку из учебного заведения",- добавил он.

Ранее сообщалось, что указом Владимира Путина участнику СВО, выходцу из села Татиль Табасаранского района Республики Дагестан Курбанову Руслану Маркизовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.