Всего с февраля по июнь 2025 года обработали порядка 21 тыс. обращений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники кол-центра Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) ответили почти на 60 тыс. обращений о поездках и трудоустройстве за 1,5 года. С февраля по июнь число звонков вдвое превысило количество обработанных обращений за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Операторы кол-центра ЦППК ежедневно помогают сотням людей решать вопросы, связанные с поездками и трудоустройством. В среднем в сутки обрабатывается около 140 обращений, а всего за полтора года работы специалисты ответили на более чем 57 тыс. запросов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что кол-центр начал работать в феврале 2024 года. Всего с февраля по июнь 2025 года было обработано порядка 21 тыс. обращений, а за аналогичный период прошлого года - 10,9 тыс.

"На решение каждого запроса уходит не более трех минут. Чаще всего пассажиров интересуют вопросы оплаты проезда - операторы предоставляют им информацию о тарифах и транспортных картах, а также рассказывают, как воспользоваться льготами. Часть звонков касается технического состояния оборудования. В таких случаях, после оперативной обработки заявки, сотрудники кол-центра направляют на станции специалистов-техников для устранения возможных неисправностей", - пояснили в компании.

Отмечается, что каждый четвертый звонок поступает от соискателей. "В кол-центре можно получить всю информацию по трудоустройству - будь то должности машиниста, помощника машиниста, кассира, сотрудника центрального офиса и не только. Чтобы дать максимально полный ответ по любому вопросу, операторы связываются с профильными специалистами и оперативно предоставляют актуальную информацию", - заверили в пресс-службе ЦППК.

Линия работает круглосуточно, звонки бесплатные. Позвонить в центр можно по номеру: 8 (800) 301-00-00.