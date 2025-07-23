В следующем году планируется начать строительство Центра единоборств в Плавском районе и регионального центра адаптивной физкультуры и спорта в Туле, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют до 2030 года восстановить в регионе 26 старых советских стадионов. В следующем году планируется начать строительство Центра единоборств в Плавском районе и регионального центра адаптивной физкультуры и спорта в Туле, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев по итогам встречи со статс-секретарем - заместителем министра спорта РФ Александром Никитиным.

"До 2030 года планируем восстановить 26 старых советских стадионов. Работы выполняются в рамках региональной программы "Наш район". <…> В 2026 году начнется строительство Центра единоборств в Плавском районе и регионального центра адаптивной физкультуры и спорта в Туле", - сообщил Миляев.

По информации главы региона, к 2030 году физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) должны появиться во всех муниципалитетах региона. Кроме того, Минспорта России в этом году выделит более 170 млн руб. на строительство и оснащение диджитал-центра и модульного спортзала в Тепло-Огаревском районе. Миляев отметил, что строительство крытого тренировочного манежа с футбольным полем запланировано в Новомосковске, а в Заокском, Каменском и Волковском районах - строительство ФОКов.