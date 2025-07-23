В аэропорту отметили, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний в аэропорту обслуживаются в соответствии с действующими регламентами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, скопления пассажиров в терминалах отсутствуют, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний отправляются по расписанию, сообщил аэропорт.

"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Скопления пассажиров в терминалах аэропорта отсутствуют", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний в аэропорту обслуживаются в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию.

"Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево выполняются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - добавили в Шереметьево.