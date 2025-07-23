На Урале объявили штормовое предупреждение

В некоторых регионах УрФО 24 июля ожидаются дождь, грозы и порывы ветра до 27 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за дождя, грозы и порывов ветра до 27 м/с объявили в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) на 24 июля. Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах и ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы, порывы ветра до 26 м/с", - говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.

В Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, ветер до 19 м/с. В Тюменской и Курганской областях - сильные дожди, в отдельных районах грозы, порывы ветра до 22 м/с. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - сильный дождь, гроза, в отдельных районах туман, ветер до 27 м/с.

Региональные ГУ МЧС РФ рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов, деревьев и линий электропередачи, не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок и отдыха на природе.