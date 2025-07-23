В пресс-службе областного ведомства сообщили, что при подготовке к мероприятию в Великом Новгороде не учли возрастное ограничение, которое указывалось на афишах группы в других городах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Новгородской области внесла представление министру культуры и туризма региона за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В День защиты детей на площади Победы-Софийской в Великом Новгороде состоялся концерт группы IOWA, который дал старт третьему сезону проекта "Новгородское лето". На концерте солистка группы Екатерина Иванчикова выступила в комбинезоне, который сама она позже в интервью СМИ называла неким вариантом кринолина. Однако в надзорное ведомство поступили обращения от жителей региона, которые сочли костюм певицы неуместным и оскорбительным.

"Сотрудниками областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театрально-концертное агентство" (НОТКА) были ненадлежащим образом выполнены обязанности по защите детей от опасной для здоровья и развития информации во время проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, вследствие чего прокуратура региона направила соответствующее представление министру культуры и туризма Новгородской области 9 июля текущего года", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре региона, при подготовке к мероприятию в Великом Новгороде сотрудники НОТКА не учли возрастное ограничение, которое указывалось на афишах группы в других городах, в областном центре вход на концерт был свободным. Материалы проверки были направлены в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 6.17 КоАП (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию). Также в прокуратуре добавили, что вынесенное представление в отношении областного министерства несет за собой исключительно меры дисциплинарного воздействия.