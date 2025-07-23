Чибис предложил создать в Мурманске центр подготовки арктических медиков

Губернатор Мурманской области также отметил важность создания в России новых арктических аварийно-спасательных центров по поручению президента

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики региона по итогам заседания Морской коллегии РФ под председательством помощника президента РФ Николая Патрушева.

"Для Мурманской области вопросы медицинского обеспечения морской деятельности принципиально важны: у нас базируются Северный флот, "Атомфлот", работают водолазы, кессонщики, экипажи надводных и подводных судов. Их здоровье - наш приоритет. Особое внимание мы уделяем подготовке медицинских кадров для Арктики. Убежден, что медиков для работы в северных широтах нужно готовить здесь, в самой Арктике, где они смогут сразу понимать реальные условия - климат, логистику, специфику северной медицины. И отрабатывать на практике ситуации, с которыми могут столкнуться при работе в море. Поэтому предлагаю создать в Мурманске первый в стране специализированный центр подготовки таких специалистов на базе Мурманского арктического университета", - приводится цитата Чибиса.

Глава региона также отметил важность создания в стране новых арктических аварийно-спасательных центров по поручению президента России. "Этот вопрос мы поднимали на комиссии и добились решения президента. До 2028 года в Арктике появятся новые центры, где будут размещаться три службы одновременно: МЧС, ФМБА и "Морспасслужбы". Это позволит значительно повысить безопасность морской деятельности в нашем регионе", - цитирует Чибиса Мининформ.