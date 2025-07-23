В городской администрации сообщили, что эта мера необходима для обеспечения безопасности и предотвращения угроз

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на доступ к мобильному интернету ввели в городе Мончегорске в Мурманской области для обеспечения безопасности и предотвращения угроз, сообщили в городской администрации, при этом не указав конкретные угрозы.

"В целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка и предотвращения потенциальных угроз на территории муниципального образования введены временные ограничения доступа к мобильному интернету", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление подачи мобильного интернета произойдет автоматически "по окончании срока действия мотивированного решения уполномоченного федерального органа", как только будут устранены причины для ограничений мобильного интернета.

"Администрация города Мончегорска не имеет возможности влиять на срок и объем вводимых ограничений и просит отнестись к данным мерам с пониманием", - добавили городские власти.

Мончегорск расположен в 115 км к югу от Мурманска и включен в перечень моногородов. На территории муниципального образования находится промплощадка "Кольской ГМК" (входит в структуру "Норникеля").