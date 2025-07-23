Жители республики получают меры социальной поддержки в полном объеме и продолжат их получать, сообщила пресс-служба правительства региона

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми опровергло распространяемую в социальных сетях фейковую информацию о якобы сокращении и отмене пенсий и социальных пособий. Жители республики получат меры социальной поддержки в полном объеме и продолжат их получать, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковый документ о том, что в Республике Коми отменяется ряд мер поддержки, сокращаются пенсии. Этот документ - подделка, а информация в нем - полностью лживая и никоим образом не соответствует реальному положению дел. Все меры социальной поддержки в Коми продолжают предоставляться, граждане, которые имеют право на пособия, выплаты и компенсации получают их в полном объеме и продолжат получать. Это же касается пенсий", - говорится в сообщении.

К жителям обратилась также исполняющий обязанности министра труда, занятости и социальной защиты республики Татьяна Майкова. Она призвала игнорировать подобные фальшивые заявления.