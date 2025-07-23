Также предлагается дать регионам и органам местного самоуправления возможность самостоятельно расширять перечень мест, где будет запрещено кормить животных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым вводится запрет на кормление бездомных собак в определенных местах, в том числе около объектов образования, здравоохранения и культуры, а также в парках и на стройках. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие федеральные законы. Так, предлагается дополнить статью 18 закона "Об ответственном обращении с животными" нормой, устанавливающей запрет для физических и юридических лиц на кормление бездомных собак в ряде мест.

К таким местам предлагается отнести объекты строительства, в том числе незавершенного, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон, определяемых законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления, например, детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к зданиям и сооружениям медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, аптечных организаций, организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, физкультурно-спортивных организаций.

Кроме того, законопроектом предлагается дать регионам РФ и органам местного самоуправления возможность самостоятельно расширять перечень таких мест.

Авторы проекта отмечают, что отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета на кормление бездомных собак приводит к их скоплению и привыканию к зоне обитания, а впоследствии - к бесконтрольному размножению. "Помощь со стороны человека приводит к новой проблеме - увеличению числа бездомных собак на отдельной территории, которую они считают своей и охраняют, проявляя агрессию и нападая в том числе на детей. <…> Если бы не было бесконтрольного кормления уличных собак, не было бы и такого количества безнадзорных животных", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.