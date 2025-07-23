Уточняется, что нововведение касается девушек, которые учатся в университете на очной форме, либо в организациях дополнительного профобразования или научных организациях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пособия беременным студенткам и аспиранткам повысят до уровня регионального прожиточного минимума с 1 сентября. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что нововведение касается девушек, которые учатся в университете на очной форме, либо в организациях дополнительного профобразования или научных организациях.

До 1 сентября пособие будет выплачиваться по старому законодательству - в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2-5 тыс. рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Прожиточный минимум (ПМ) - это установленный государством минимальный размер дохода, которого должно быть достаточно для того, чтобы человек мог удовлетворить свои основные жизненно важные потребности. С 1 января в целом по России он составляет 19 329 рублей. Авторы инициативы в пояснительной записке указывали, что таким образом размер пособия составит 90 202 рубля.