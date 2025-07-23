Главная причина - отсутствие благоустроенного жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Большинство (82%) участников программы "Земский доктор" с 2019 по 2024 год продолжают работать в селах и малых городах, отработав более пяти лет, при этом 17,3% медработников расторгли договор до истечения 5-летнего срока. Главная причина - отсутствие благоустроенного жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Я приведу данные 2019-2024 годов, поскольку они совпадают с реализацией профильного нацпроекта "Здравоохранение". Приняло участие в программе 37,5 тысяч медицинских работников, из этого количества 17,3% не отработали 5 лет, 0,5% - полностью отработали пять лет, но не продолжили работу в сельской местности и малых городах, а вот 82,2% остались работать свыше срока пяти лет", - сказала она.