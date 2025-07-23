Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что помощь приграничным территориям, участникам СВО и их семьям является одним из приоритетных направлений деятельности столичного парламента

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников вместе с коллегами-депутатами от фракции "Единая Россия", партийными активистами, представителями "Женского движения "Единой России" и волонтерами передали гуманитарную помощь в новые регионы и военные грузы в подразделения, в которых бойцы из столицы на передовой выполняют задачи в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

"Передали очередную партию гуманитарного груза для наших ребят, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции: шесть инверторных генераторов, десять маскировочных сетей, восемь коробок окопных свечей. Все подготовлено по запросу нескольких подразделений. Полностью сформированный 39-й гуманитарный конвой столичной "Единой России" отправится в воссоединенные регионы в ближайшее время - в начале августа. Сбор гуманитарной помощи проходит по инициативе Московского городского отделения партии "Единая Россия", при поддержке нашей рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В нем участвуют депутаты Мосгордумы, "Женское движение "Единой России", наши партийные активисты", - сказал Шапошников, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что помощь приграничным территориям, участникам СВО и их семьям является одним из приоритетных направлений деятельности столичного парламента. По его словам, депутаты, сотрудники аппарата Мосгордумы, московское отделение партии "Единая Россия" с первых дней проведения специальной военной операции поддерживают и отдельных бойцов, и целые подразделения, а также пострадавших жителей приграничных регионов.

"Все, что делается в столице в плане гуманитарной работы и помощи фронту, было бы невозможно без тысяч неравнодушных москвичей, которые объединились вокруг поддержки наших военных, их семей, жителей приграничных регионов. Призываю всех не оставаться в стороне и принимать самое активное участие в гуманитарной работе, оказать помощь мирным жителям, в том числе мирным жителям - уже началась акция "Собери ребенка в школу". Искреннее спасибо каждому за активную гражданскую позицию и открытое сердце. "Москва помогает" - таким остается наш девиз!", - заключил спикер столичного парламента.