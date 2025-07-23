Посетители смогут ознакомиться с традиционными ремеслами народов Дагестана, принять участие в мастер-классах и приобрести изделия ручной работы

МАХАЧКАЛА, 23 июля./ТАСС/. Фестиваль "Аллея мастеров" стартует 26 июля в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"26 июля в Махачкале стартует фестиваль народных художественных промыслов и ремесел "Аллея мастеров". Фестиваль будет проходить еженедельно в каждую субботу и воскресенье до 21 сентября",- говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с традиционными ремеслами народов Дагестана, принять участие в мастер-классах и приобрести изделия ручной работы.

"Аллея мастеров" - это больше, чем ярмарка. Это живая история ремесла, возможность услышать, как поет гончарный круг, почувствовать аромат свежего дерева и прикоснуться к настоящему мастерству, в которое вложены душа и сердце. Вход свободный",- добавили в пресс-службе ведомства.