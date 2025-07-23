ЗНТЦ планирует ввести в эксплуатацию более 1 200 кв. м производственных площадей сборочно-испытательного комплекса, расширить существующий ассортимент продукции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. АО "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ, входит в группу "Роснано") планирует открыть дополнительные производственные мощности сборочно-испытательного комплекса к 2026 году, расширить номенклатуру выпускаемой продукции и перечень технологических услуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роснано".

В настоящее время ЗНТЦ выпускает микросхемы, сенсоры и датчики для автомобильной, авиационной, ракетно-космической отраслей, а также фотонные компоненты и модули для телекоммуникаций. Компания работает на российском рынке микроэлектроники 15 лет.

"К 2026 году ЗНТЦ планирует ввести в эксплуатацию более 1 200 кв. м производственных площадей сборочно-испытательного комплекса, расширить существующий ассортимент продукции. А в следующем году планируется завершить разработку литографа с разрешением 130 нанометров и реализовать проект Foundry для производителей электроники: силовой и СВЧ электроники на GaN(Si)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что в настоящее время ведется заключение контрактов на поставку первых установок литографа с разрешением 350 нанометров, ведется адаптация технологических процессов и подготовка к серийному производству.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.