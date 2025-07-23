Он был организован в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" для тех, кто работает или планирует трудиться в медиасфере

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Министерство молодежной политики Херсонской области вместе с центром "Патриот" провело в Бердянске Запорожской области первый медиаслет для молодежи Новороссии и Донбасса для формирования местного медиасообщества, сообщили в пресс-службе Минмолодежи Херсонщины.

"Министерство молодежной политики Херсонской области совместно с молодежным центром "Патриот" собрал активную молодежь и лидеров общественного мнения в центре созидания "Маяк" в городе Бердянске. Участники прибыли из десяти округов Херсонской области, в число которых вошли все прифронтовые территории, кроме того, участниками стали и представители молодежи Запорожской области и Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Слет был организован в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" для тех, кто работает или планирует работать в медиасфере. Главными экспертами выступили представители АНО "Диалог", "Мастерской новых медиа", АНО "Россия страна возможностей" и мастерской управления "Сенеж".

"Ребята у федеральных экспертов поучились как работать внутри команды, так и разрабатывать проекты. Я уверен, что в дальнейшем ребята объединятся в одно сообщество и начнут создавать уникальный контент, показывающий развитие нашего региона", - приводятся в сообщении слова директора медиаслета, заместителя директора центра "Патриот" Матвея Бухарова.

В Министерстве молодежной политики Херсонской области уточнили, что всего по программе в этом году навыкам создания медиаконтента обучат более 250 человек.