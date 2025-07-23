Вице-премьер РФ назвал русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Учителя русского языка, литературы, математики, геометрии, истории, обществознания и географии больше остальных педагогов трудоустроились по программе "Земский учитель". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Она [программа "Земский учитель"] настроена на то, чтобы обеспечить равный доступ к качественному образованию по стране, и в рамках нее уже приехало более 6 300 педагогов. Самые популярные предметы, по которым трудоустроились учителя - это русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география", - сказал он.

В рамках программы учителя, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек получают единовременную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 млн рублей, в остальных регионах - 1 млн рублей. С января 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях размер единовременной компенсационной выплаты увеличен до 2 млн рублей.