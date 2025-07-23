В Нижегородской области педагогический состав в сельских школах укомплектован на 99,8%, напомнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Доля расторгнутых участниками программы "Земский учитель" договоров составила 11% по России. При этом в некоторых субъектах данный показатель стремится к нулю, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В Нижегородской области педагогический состав в сельских школах укомплектован на 99,8%. В Новосибирской области - 98,9%. И, кстати, в Ленинградской области - 0% расторгнутых договоров, в Хабаровске - это 2,3%, в Пермском крае - 5,2%, а по стране в целом - 11% среди программы "Земский учитель", - сказал он.

В рамках программы учителя, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек получают единовременную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 млн рублей, в остальных регионах - 1 млн рублей. С января 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях размер единовременной компенсационной выплаты увеличен до 2 млн рублей.