Он касается хранения, ношения и использования оружия на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сенаторы Андрей Яцкин и Виктор Бондарев внесли в Госдуму законопроект о продлении до 1 января 2027 года переходного периода для получения разрешения в РФ на хранение, ношение и использование оружия на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на основании документов, выданных ранее органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

"Проектируемое законопроектом продление до 1 января 2027 года отдельных сроков, установленных <...> законом, касающихся вопросов получения соответствующими субъектами разрешительных документов на оружие, будет способствовать решению существующей проблематики: [отсутствия технической возможности перерегистрации разрешения на хранение и ношение оружия]", - говорится в тексте пояснительных материалов к законопроекту.

Федеральным законом на данный момент предусмотрен переходный период, предоставляющий возможность хранения, хранения и ношения, хранения и использования находящегося в собственности граждан Российской Федерации и юридических лиц оружия и патронов к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР до 1 января 2026 года, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Указанный переходный период дан для получения соответствующих разрешительных документов Российской Федерации.

Вместе с тем, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях частично отсутствуют либо не функционируют локальные сети, отсутствуют медицинские информационные системы и единый защищенный цифровой контур результатов медицинских освидетельствований, необходимые для перерегистрации. Кроме того, отсутствуют аккредитованные организации, осуществляющие сертификацию оружия, отмечают авторы законопроекта.