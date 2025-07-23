Обратившихся в службу занятости готовят по востребованным IT-направлениям, переобучают на различные профессии

ЛИПЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. жителей Липецкой области обратились в службу занятости региона в первом полугодии 2025 года, из них более 11 тыс. человек были трудоустроены. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с делегацией Донецкой Народной Республики, в рамках которой стороны обсудили работу социальной сферы области.

"По итогам первого полугодия 2025 года в службу занятости региона обратились почти 14 тыс. человек, из них трудоустроено более 11 тыс. Реализуются два основных направления подготовки: бесплатное обучение по нацпроекту "Кадры", а также обучение по сертификатам и в рамках госпрограммы. Обратившихся в службу занятости готовят по востребованным IT-направлениям, переобучают на различные профессии", - сказал Артамонов.

На данный момент в регионе функционируют 26 офисов "Мои документы", которые оказывают более 430 видов услуг, отметил губернатор, добавив, что по заявкам маломобильных граждан осуществляется выездное обслуживание. Количество обращений в МФЦ за первые шесть месяцев текущего года составило 950 тыс.

"В течение двух дней делегацию из ДНР будут знакомить с работой социальной сферы региона. Гости области уже посетили флагманский центр "Мои документы", где им рассказали, как добиться почти 100% удовлетворенности качеством предоставления услуг, сократить среднее время ожидания в очереди до трех минут, а также продемонстрировали работу новых сервисов: "ГосQR", биометрической идентификации, оповещения о готовности результатов услуги во "Вконтакте", - пояснил Артамонов.

По его словам, сервис "ГосQR" запущен во втором полугодии 2024 года во всех МФЦ Липецкой области. Платформа передает данные из цифрового профиля на "Госуслугах" в информационную систему МФЦ, за счет чего сокращается время приема документов при оформлении услуг, исключаются ошибки, которые могли возникнуть при вводе сведений вручную. За шесть месяцев 2025 года сервисом воспользовались более 4 тыс. раз.

"В ноябре прошлого года мы подписали трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив и ДНР. Уверен, что это еще один шаг в социально-экономическом развитии республики. Мы готовы делиться лучшими практиками социальной сферы, чтобы улучшить жизни людей", - сказал Артамонов.