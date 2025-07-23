Автомобили пока следуют по объездной дороге за городом, сообщил глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Пешеходное движение восстановили по мосту на федеральной трассе в высокогорном городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где после селя было прервано сообщение. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"Сегодня дорожникам удалось открыть движение для пешеходов и спецтранспорта, обеспечив возможность полноценной работы учреждений здравоохранения и социальных служб", - сообщил Коков.

Между тем, автомобильное движение осуществляется по объездной дороге через территорию гипсового завода за городом Тырныаузом. В зависимости от погодных условий и интенсивности движения транспорта, его организуют в реверсивном режиме. Движение затруднено. Оперативные службы рекомендуют жителям КБР и туристам без особой необходимости воздержаться от поездок в Эльбрусский район.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. В муниципалитете действует режим ЧС. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города.