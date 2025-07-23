Для выяснения причин происшествия сформирована специальная техническая комиссия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Волжско-Окского управления Ростехнадзора сформировали комиссию по техническому расследованию причин аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области, сообщается на сайте управления.

"Волжско-Окским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин происшествия под председательством руководителя управления Андрея Филимонова", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что 22 июля произошло обрушение части оголовка разделительной стенки камер шлюза, в результате чего нарушилась герметичность камеры шлюза №15.

Ранее сообщалось, что судоходство в районе гидроузла временно приостановили. На место происшествия были направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При Минтрансе РФ создан оперативный штаб для координации работ на объекте.