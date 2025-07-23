Еще одним шагом к повышению эффективности программ должно стать устранение административных барьеров, указал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расширение программы сельской ипотеки и устранение избыточных требований для участия в программах "Земский доктор", "Земский учитель" и других, помогут повысить их эффективность и закрепить специалистов в сельской местности. Об этом заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Одной из тем совещания стало развитие земских программ, которые предусматривают единовременные выплаты квалифицированным специалистам, уехавшим работать в села и малые города. По словам Кузнецова, жилье остается ключевым фактором при принятии решения о переезде. "Для 60% респондентов жилье - определяющий фактор. В населенных пунктах, где оно доступно, число желающих уехать после завершения программы снижается в два раза", - отметил он. В связи с этим Народный фронт предложил расширить программу сельской ипотеки на все территории, где действуют земские программы, и закрепить за участниками приоритетное право на ее получение.

Еще одним шагом к повышению эффективности программ должно стать устранение административных барьеров. "Участники жалуются на избыточные требования к документам: нотариальное заверение, очная подача, длительное рассмотрение заявок", - подчеркнул Кузнецов. Он предложил перевести подачу заявлений в цифровой формат, зафиксировать сроки рассмотрения и создать единый цифровой реестр вакансий.

Как показал опрос Народного фронта, проведенный среди двух тысяч участников программ, 79% из них признали, что именно выплата стала решающим стимулом для переезда. По оценкам президентского движения, "земские меры" сегодня помогают закрыть порядка четверти всех вакансий, однако единых данных об их количестве нет. "На совещании у Леонида Рошаля (сопредседатель Народного фронта, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - прим. ТАСС) мы столкнулись с тем, что в Минтруде, Росстате, Минздраве и Счетной палате фигурируют разные цифры. Предлагаем выработать единую методику", - заявил Кузнецов.

Он также обратил внимание на возрастные ограничения, которые действуют для учителей и работников культуры в рамках программ - не старше 55 лет, в отличие от медиков, где таких ограничений нет. В этой связи он предложил разрешить участие в программах гражданам старше 55 лет, если вакансия не закрывается более года, по итогам личного собеседования.