Первый координационный совет появится в Нижнесерогозском округе, далее в Ивановском, Верхнерогачикском, Великолепетихском и других, сообщил председатель движения в регионе Алексей Лаврентьев

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Координационные советы Движения первых создадут при главах муниципальных округов Херсонской области, сообщил ТАСС председатель движения в регионе Алексей Лаврентьев.

"Мы [Движение первых в Херсонской области] создаем координационные советы нашей организации при главах муниципальных округов. Это важный шаг, который позволит еще теснее работать с молодежью и эффективнее реализовывать проекты на местах. В состав такого совета войдут около 10 человек: глава муниципального округа, его заместители, начальники отделов по молодежной политике и по образованию, директора школ и сотрудники Движения первых", - сказал он.

Лаврентьев уточнил, что первый совет планируют создать в Нижнесерогозском муниципальном округе, далее в Ивановском, Верхнерогачикском, Великолепетихском и других. "Собрания планируем провести во второй половине августа - сентябре 2025 года", - подчеркнул глава Движения первых в регионе.

Собеседник агентства добавил, что идея создания координационных советов появилась в ходе рабочей поездки специалистов Движения первых по отдаленным и прифронтовым муниципалитетам Херсонщины, включая Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Великолепетихский и Горностаевский. В ходе визита были проведены встречи с главами округов, их заместителями, и местной молодежью. Детям рассказали о проектах организации, в том числе о предстоящих профориентационных мероприятиях в Творческом поселке "Счастливцево" и осенних оздоровительных сменах Движения в Республике Крым. Участникам встреч передали второй тематический выпуск "Журнала Первых" и сборник воспоминаний "Связь поколений", которые посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также футболки с символикой "Русского мира", которые были закуплены в рамках реализации грантового проекта Росмолодежи "Русский мир и ценности российской цивилизации".