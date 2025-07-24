Бурмистров: лисицы могут появляться в городской застройке Москвы в период расселения

Не стоит подходить к лисам близко и гладить их, наблюдать за ними следует только с далекого расстояния, подчеркнул начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Период расселения подросших лисят от родителей активно продолжается в Москве. Нередко в это время звери выходят в городскую застройку, сообщили ТАСС в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Таким образом ведомство прокомментировало ранее появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что жители столицы наблюдали лис в черте города. В частности, москвичи видели, как дикое животное охотилось на бездомную кошку.

"На природных территориях лисицы - это обычный зверек, они тут живут. Сейчас в городе активно продолжается период расселения подросших лисят от родителей. И в поисках своей территории лисы-подростки нередко выходят в городскую застройку", - рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Специалист напомнил о мерах предосторожности в обращении с дикими животными. Не стоит подходить в ним близко и гладить их, наблюдать за ними следует только с далекого расстояния. Кроме того, запрещается подкармливать диких животных. "Подкрепившись так несколько раз, животное это запомнит и перестанет вести нормальный образ жизни - не будет охотиться и ловить мышей, а начнет выходить к людям и попрошайничать", - подчеркнул Бурмистров.

Чтобы обезопасить своего питомца от встречи с диким питомцем следует правильно организовывать прогулку с домашним животным в городской среде. Специалист отметил, что в Москве действует запрет на самовыгул домашних животных, а вольный выгул питомцев на зеленых территориях недопустим.

В случае обнаружения больной или раненой лису необходимо сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы.