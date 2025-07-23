Финансирование проекта, на реализацию которого будет направлено более 250 млн рублей, разбито на три года

МАГАС, 23 июля. /ТАСС/. Новый микрорайон постоят в течение трех лет по федеральному проекту "Жилье" в Карабулаке (Ингушетия). В нем будет создана современная инфраструктура и построены школы и детсады, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Проект направлен на создание комфортной городской среды, обновление коммунальной инфраструктуры и обеспечение жильем сотен семей. В Карабулаке появится новый микрорайон с современными домами, инженерными сетями, школами и детскими садами. Один из ключевых этапов - строительство инженерных сетей общей протяженностью более 15,5 км: новые сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации значительно повысят качество жизни в новом микрорайоне", - сказал Калиматов.

По его словам, финансирование проекта, на реализацию которого будет направлено более 250 млн рублей, разбито на три года.

"Для обеспечения прозрачности все финансовые документы зарегистрированы в системах "Электронный бюджет", СУФД и ЕИС. До 2027 года мы планируем построить 18,6 тыс. кв. м жилья, распределяя объемы по годам. Дополнительное соглашение с Минстроем России уже подписано, все детали проекта проработаны, мы готовы к активной фазе строительства", - отметил глава региона.

Он добавил, что для реализации проекта определена подрядная организация, подписан госконтракт, в скором времени начнутся строительные работы.