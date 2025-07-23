Абитуриенты естественнонаучных и технических направлений Дагестанского государственного университета будут гарантированно зачислены на первый курс и учиться за счет университета при подаче согласия на зачисление и наличии 130 баллов

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет запустил программу, в соответствии с которой вуз гарантирует поступающим с суммой конкурсных баллов 130 и более бюджетное обучение по одной из образовательных программ естественнонаучных и технических направлений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"Дагестанский государственный университет запускает программу гарантированного зачисления "Проходной балл от светлой сакли". <…> Абитуриенты естественнонаучных и технических направлений Дагестанского государственного университета будут гарантированно зачислены на первый курс и учиться за счет университета при подаче согласия на зачисление и наличии 130 баллов. Если поступающие не пройдут на бюджетные места, все расходы за обучение возьмет на себя университет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная практика распространяется на программы бакалавриата по направлениям "Математика", "Физика", "Химия", "География", "Экология и природопользование", "Почвоведение", "Электроника и наноэлектроника", "Электроэнергетика и электротехника", "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" и "Водные биоресурсы и аквакультура".

"Цель программы - обеспечить молодым людям уверенность в поступлении в университет на инженерные и естественно-научные направления подготовки и специальности программ высшего образования - программ бакалаврита, программ специалитета", - добавили в пресс-службе вуза.