Это результаты аудита системы обеспечения, сокращения задолженности и урегулирования логистики, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество обращений по льготным лекарствам уменьшилось в Вологодской области вдвое - с 442 в июне до 225 в июле. Это результат масштабной работы по аудиту системы льготного лекарственного обеспечения, медпрепаратами обеспечены 99% жителей региона, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Снижение обращений по льготному лекарственному обеспечению фиксируем на Вологодчине <…>. Количество сократилось с 442 обращений в июне до 225 в текущем месяце. Всего с начала года по вопросам льготного лекарственного обеспечения поступило 2 954 обращения", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Таковы первые результаты аудита системы льготного лекарственного обеспечения, сокращения задолженности, урегулирования логистики. Льготными лекарствами обеспечены 99% вологжан, сообщил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, с этого года во всех поликлиниках Вологодской области заработали специальные кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства. Теперь пациенты могут получить рецепты быстрее, минуя терапевтов. Освободилось и дополнительное время для записи на прием к участковым врачам.

С 1 июля жителям сельских территорий начали выдавать льготные лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах. Ранее жителям труднодоступных сел и деревень приходилось выезжать в близлежащие города и села.

Вопрос обеспечения льготников лекарствами рассматривается на каждом оперативном совещании губернатора. Как сообщал в апреле министр здравоохранения области Николай Гонтюрев, количество просроченных льготных рецептов сокращено до минимума, тогда как в конце 2024 года оно достигало почти трех тысяч. На льготное лекарственное обеспечение на 2025 год предусмотрено 3,7 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Лекарства закупают с полугодовым запасом.