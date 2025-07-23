Ограничения связаны с очередным этапом модернизации путевой инфраструктуры

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Интервалы движения на участке МЦД-2 между станциями Царицыно и Курская будут значительно увеличены 26-27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"26 и 27 июля будет ограничено сквозное движение на центральном участке МЦД-2: интервалы увеличены, поезда следуют укороченными маршрутами. <…> На Курском направлении интервалы движения будут увеличены: на участке от Курской до Курьяново - до 2,5 часов, от Курьяново до Царицыно до 1,5 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке от Царицыно до Подольска возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут. Поезда со стороны Подольска следуют преимущественно укороченными маршрутами от и до Царицыно, Покровской, Курьяново и Москвы-Товарной. Часть поездов не будет останавливаться на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель и Покровская. На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино следует от и до Красного Балтийца и Курской, интервалы движения частично увеличены до 40 минут.

"Чтобы добраться в центр города, рекомендуем следовать до Царицыно и пересаживаться на метро. Чтобы продолжить движение по диаметру в сторону Нахабино, проезжайте до Царицыно, пересаживайтесь на метро и следуйте до станции Курская. Здесь можно пересесть на поезда МЦД-2 и продолжить движение по диаметру. Для поездок по диаметру в сторону Подольска следуйте от станции метро Курская до Царицыно и пересаживайтесь на поезда МЦД-2", - предупредили в департаменте.

Там добавили, что ограничения связаны с очередным этапом модернизации путевой инфраструктуры. "В этом году мы вместе с РЖД откроем после реконструкции городской вокзал Курская. <…> Работа масштабная, но чтобы не влиять на движение поездов в рабочие дни, проведем ее в выходные. Чтобы вы могли добраться до центральных точек столицы и отправиться в область, максимально сохранили поезда до станций, где можно сделать пересадку между МЦД и метро. Здесь разместим плакаты с удобными маршрутами проезда, чтобы помочь вам сориентироваться в условиях изменений", - заверили в ведомстве.