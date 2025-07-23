Исполком города запретил прокат средств индивидуальной мобильности, поскольку в городе для них нет необходимой инфраструктуры

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана не нашла нарушений в решении местных властей запретить прокат электросамокатов в Елабуге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Ранее в пресс-службе Елабужского муниципального района сообщили, что исполком Елабуги запретил прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку в городе для них нет необходимой инфраструктуры.

"Елабужская городская прокуратура дала положительное заключение на проект постановления исполнительного комитета Елабужского муниципального района "Об утверждении порядка эксплуатации пунктов прокат электросамокатов на территории Елабужского муниципального района", - сказал собеседник агентства. По его словам, постановление говорит не о непосредственном запрете проката электросамокатов, а об установлении порядка их эксплуатации на территории района.