На Херсонщине ремонт дороги от Армянска до Великих Копаней начнут в сентябре

Она в ужасном состоянии, но востребованность у нее очень высокая, сообщил глава региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Ремонт отрезка федеральной трассы М17 "Херсон - Джанкой - Керчь" от Армянска до Великих Копаней в Херсонской области начнут в сентябре 2025 года. Об этом в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Дорога от Армянска до поворота на Скадовск и дальше на Каховку и на [Великие] Копани, сам удостоверился, что она в ужасном состоянии, но востребованность у нее очень высокая, идет много техники, везут и продукцию, и аграрную продукцию. Она нуждается в срочном ремонте. Поэтому уже сегодня договорился с крупной подрядной организацией, ведущей ремонт и строительство дорог, которая хорошо зарекомендовала себя в нашей области. И они пообещали мне взяться за эту дорогу уже в сентябре", - отметил Сальдо.

11 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2025 году дополнительно 2,3 млрд рублей на ремонт автодорог в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.