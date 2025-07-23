Куряне, чье жилье пострадало от атак ВСУ вне приграничья, получат выплаты

Пока средства полагаются 445 жителям региона, указал врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 23 июля. /ТАСС/. Региональная выплата в размере 195 тыс. рублей будет полагаться жителям Курской области за пределами приграничных районов, чье жилье пострадало от украинских атак в период после 6 августа 2024 года. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Подписано постановление Правительства Курской области о выплате в размере 195 тыс. жителям домов вне приграничья, подвергшимся атакам ВСУ и получившим федеральную выплату по 150 тыс. в связи с утратой имущества. Региональная мера поддержки будет действовать, начиная с 6 августа 2024 года", - написал Хинштейн.

В настоящее время выплата полагается 445 жителям региона, отметил врио губернатора. 111 из них лишились имущества и возможности жить в своих домах в результате атаки ВСУ на Курск 15 апреля. Хинштейн считает введенную меру поддержки справедливой, поскольку эта категория людей не подпадает под федеральные выплаты, кроме названной выше единовременной. Однако, как и жители приграничья, они также вынуждены жить в ПВР либо арендовать жилье, затем вновь обустраивать свои восстановленные жилища.