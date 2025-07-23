Общество "Знание" запустило в ЛНР акцию "Служу Отечеству" о героях спецоперации

По словам руководителя филиала фонда Ольги Гонтаревой, этот проект - возможность "услышать о служении Родины из первых уст" школьникам и студентам, что позволяет "учить молодое поколение патриотизму, ценности семьи, силе духе"

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и государственный фонд "Защитники Отечества" запустили в Луганской Народной Республике акцию "Служу Отечеству", рассказывающую о героизме и подвигах участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в "Знании".

"Российское общество "Знание" и государственный фонд "Защитники Отечества" второй год подряд запускают всероссийскую патриотическую акцию в рамках трека Знание. Герои. В Доме Знаний" ЛНР для школьников выступил ветеран боевых действий, социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества", автор книг Андрей Огилько", - говорится в пресс-релизе общества "Знание", имеющимся в распоряжении ТАСС.

По словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в ЛНР Ольги Гонтаревой, данная акция - возможность "услышать о служении Родины из первых уст" школьникам и студентам, что позволяет "учить молодое поколение патриотизму, ценности семьи, силе духе".

Во время встречи в Луганске ветеран боевых действий Андрей Огилько рассказал школьникам ЛНР рассказал о том, как добровольно приехал на защиту жителей Донбасса в 2014 году и вступил в ряды народного ополчения, службе в составе Вооруженных сил РФ и ключевых боях за освобождение Донбасса и Новороссии. Кроме того, Огилько также познакомил школьников региона со своей литературной деятельностью. "В своих произведениях я стараюсь донести читателям образ ребят, с которыми я прошел войну, таким, какими я их видел, живыми и яркими. <...> Я хочу сохранить о них память, сейчас осталось пять-шесть человек от состава того батальона, который начинал СВО. Мне хочется, чтобы их знали и помнили, чтобы видели не просто портреты, а чтобы на страницах моих книг они были живыми. Скажем так, что я даю ребятами вторую жизнь", - рассказал он.

В 2025 году всероссийская акция "Служу Отечеству" пройдет с 23 июля по 22 августа. Суть проекта заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками.