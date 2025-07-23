Артист также обсудил с премьером Александром Турчиным возможность концерта в республике

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло заявил на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, что изучает возможность приобретения жилья в республике. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.

"О Беларуси, ее гостеприимстве и людях говорили премьер и Джейсон Деруло. Музыкант так впечатлен страной, что рассматривает возможность приобретения жилья здесь", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным пресс-службы, артист также может дать концерт в Белоруссии. "Александр Турчин и Джейсон Деруло обсудили возможность организации концерта в конце сентября", - проинформировали в Совмине.

Музыкант рассказал, что приехал со своим 4-летним сыном, которому хочет показать красоту республики.