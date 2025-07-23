Машины с водой начали прибывать уже утром 22 июля, сообщил глава администрации города Азамат Афашоков

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Больше 100 тонн питьевой воды в течение двух дней отправили благотворители и неравнодушные жители республики в Тырныауз (Кабардино-Балкария), который пострадал от схода селя. Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Азамат Афашоков.

Высокогорный город Тырныауз, центр Эльбрусского района, пока остается без центрального водоснабжения из-за серьезных повреждений, нанесенных стихией. Во время схода селя была значительно повреждена магистральная линия, которую сейчас восстанавливают коммунальные службы. Учитывая это, многие неравнодушные жители республики, благотворители и волонтеры оказывают горожанам поддержку.

"В ту ночь, когда у нас произошло ЧП, сразу же приехал глава КБР Казбек Коков. Уже на утро по его поручению была доставлена первая фура с чистой питьевой водой. Всего же только за два дня получили больше 100 тонн бутиллированной воды. Мы крайне благодарны тем, кто нам помогает. И это не только вода: хлеб, продукты. Есть те, кто просто оставляет это магазинах, чтобы бесплатно раздали людям. И мы часто даже не знаем их имен", - рассказал ТАСС Афашоков.

Машины с водой начали прибывать в Тырныауз утром 22 июля. Глава администрации Черекского района КБР Алан Кульбаев отправил около 20 тонн, свыше 40 тонн привезли по поручению министра сельского хозяйства КБР Хасана Сижажева. Также значительную помощь в этом вопросе оказали власти Зольского района и жители одного из самых крупных сел республики - Хасаньи.

"Ситуация, которая произошла в Тырныаузе никого не оставила равнодушным. К нам обратились жители нашего села, которые хотели поддержать горожан, закупили воду, организовали транспорт и вот сегодня мы здесь. Готовы и дальше помогать нашим землякам", - сообщил ТАСС глава администрации с. Хасанья Кайсын Азаматов.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который значительно повредил мост на федеральной трассе.В муниципалитете действует режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Автомобильное сообщение организовано по объездной дороге.