Северо-Крымский канал, десятилетиями питавший поля Херсонщины и Крыма, "террористы превратили в пустое русло", указал губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Россия восстановит плотину Каховской гидроэлектростанции на реке Днепр, разрушенную в 2023 году ударом Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Россия отстроит Каховскую плотину - это исторически неизбежно. Вода обязательно вернется в русло канала, и вновь зашумят орошаемые посевы в степях Херсонщины, наполнятся чаши крымских водохранилищ", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что киевский режим сознательно уничтожил Каховскую ГЭС. "Северо-Крымский канал, десятилетиями питавший поля Херсонщины и Крыма, террористы превратили в пустое русло. Их цель ясна: убить наше сельское хозяйство, обречь людей на жажду, отнять будущее у детей", - отметил губернатор региона.

Утром 6 июня 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, Каховское водохранилище фактически перестало существовать.