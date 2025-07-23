Выставки, концерты и премьера документального фильма о танцоре и балетмейстере Георгии Дзыбе прошли в рамках X культурно-спортивного фестиваля "Абаза"

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Выставки, концерты и премьера документального фильма о талантливом танцоре и балетмейстере Кавказа Георгии Дзыбе прошли в Карачаево-Черкесии в рамках X культурно-спортивного фестиваля "Абаза", призванного сохранить традиции и обычаи абазинского народа, укрепить культурные и духовные связи абазин и абхазов, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Местом проведения культурной части мероприятия по традиции стал крупнейший парк Черкесска "Зеленый остров", где были организованы выставки работ художников, народных умельцев, дегустация национальных блюд. Здесь же развернулась творческая площадка для детей.

Участников фестиваля от имени руководства Карачаево-Черкесии поприветствовал министр культуры республики Зураб Агирбов и подчеркнул значимость праздника для сохранения языка, традиций и богатой культуры абазин и абхазов, отметив большой вклад в это дело международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара".

Гости из Абхазии, Дагестана, Ставропольского края, представители общественных организации КЧР в своих выступлениях отметили важную объединяющую роль таких мероприятий, укрепляющих дружбу и братство народов России.

Показ и выставки

Премьера документального фильма о танцоре и балетмейстере, заслуженном артисте РСФСР Георгии Дзыбе "Танцуй, как Дзыба!" состоялась в Госфилармонии Карачаево-Черкесии.

"Показ прошел с аншлагом. Фильм о легенде кавказского танца, талантливом педагоге, создателе культовой постановки "Под небом вайнахов" никого не оставил равнодушным. Работали над картиной год, приурочили премьеру ко Дню культуры абазинского народа", - рассказала ТАСС руководитель проекта Нателла Джемакулова.

На выставке работ художников и ремесленников, в частности, можно было увидеть картины, написанные в разных стилях, интересные изделия из дерева. Все желающие также могли отведать абазинские блюда. Большим спросом у гостей фестиваля пользовались выпечка и национальные сладости, напиток бахсыма (буза), который обычно готовят из пшена и кукурузы и подают по праздникам. Бахсыма напоминает квас.

Завершилась культурная часть фестиваля гала-концертом в амфитеатре. Спортивная, включающая различные состязания по национальным и другим видам спорта, состоится 26 июля в ауле Старо-Кувинск.

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проводится в КЧР с 2014 года по инициативе международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" и поддержке правительства КЧР. Он проходит 23 июля в день выхода в свет первого номера газеты на абазинском языке "Абазашта", которая сыграла и продолжает играть большую роль в сохранении и развитии абазинской культуры, и День государственного флага Республики Абхазия.