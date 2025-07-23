В Кардино-Балкарии на ликвидации последствий ЧС работает 100 единиц техники

Аварийные службы ведут работы по восстановлению газо- и водоснабжения, подаче электричества, а также по расчистке дорог и территорий от селевых масс

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 100 единиц тяжелой техники и больше 300 человек задействованы в ликвидации последствий ЧС в Кабардино-Балкарии (КБР), где после обильных осадков оказались частично разрушены объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"В эти дни работы по ликвидации последствий непогоды ведутся в пяти районах республики - Эльбрусском, Черекском, Чегемском, Майском и Урванском. В Тырныаузе в работах задействованы порядка 50 единиц тяжелой техники и 150 человек специалистов. Всего по республике в них участвуют более 300 сотрудников оперативных республиканских и муниципальных служб и около 100 единиц техники", - отметил Коков.

Аварийные службы ведут работы по восстановлению газо- и водоснабжения, подаче электричества, а также по расчистке дорог и территорий от селевых масс.

21 июля в регионе прошли сильные осадки, которые вызывали сходы селевых масс. Так, в городе Тырныаузе потоки повредили мост на федеральной трассе. Автомобильное движение здесь осуществляется по объездной дороге.