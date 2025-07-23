Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, проведение дорожных работ планируется в 10 муниципальных округах области

СМОЛЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Национальный проект "Инфраструктура для жизни" стал одним из источников средств на обновление дорожной инфраструктуры в Смоленской области. На ремонт и содержание дорог в регионе в этом году потратят почти 13 млрд рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Обновляем дорожную инфраструктуру в регионе. Ремонтировать и строить наши дороги помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. В 2025 году в области на ремонт и содержание дорог выделено почти 13 млрд рублей", - написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделили региональным дорогам. Работы уже завершены на трассах "Усвяты - Невель", "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - "Лешно - Рокот" и "Хиславичи - Монастырщина". Вскоре приступят к дорожным работам еще на 15 участках, всего же они предстоят в 10 муниципальных округах.

Капитальный ремонт проходит на ряде мостов и мостовых сооружений, добавил Анохин. Это путепроводы через железнодорожные пути на станции Вязьма, через железнодорожный путь Москва-Минск на подъезде к Гагарину, а также на двух мостах через реку Касплю по дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель и в Демидове, реку Гжать в Гагарине и реку Стомять в Починковском округе. Ремонт еще одного моста, через реку Гобза в Демидове, будет закончен в 2026 году.