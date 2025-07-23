На сайте ведомства опубликованы приказы, постановления ГКО, политдонесения, докладные записки, шифртелеграммы и другие уникальные документы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минобороны России запустило мультимедийный проект "Не поработить, а восстановить", посвященный вкладу Красной армии в восстановление мирной жизни европейских стран после освобождения от немецко-фашистской оккупации. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ: приказы, постановления ГКО, политдонесения, докладные записки, шифртелеграммы, обращения и просьбы о помощи от жителей европейских стран, обзоры местной прессы, наградные листы, личные дела, учетно-послужные карты и автобиографии героев - освободителей Европы, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - говорится в сообщении министерства.

В нем уточняется, что за 11 месяцев Красная армия освободила 13 европейских столиц, принеся свободу 113 млн европейцев. В освобождении территории площадью свыше 1 млн кв. км участвовало 7 млн советских солдат и офицеров. Эти цифры отражают огромные жертвы и усилия, предпринятые Советским Союзом для освобождения Европы от нацистской оккупации.

В Минобороны России подчеркнули, что Красная армия не только освобождала города от оккупантов, но и сразу после боев приступала к восстановлению инфраструктуры и мирной жизни, оказывала гуманитарную помощь и обеспечивала стабильность - спасала европейские страны от полного краха. Для миллионов европейцев советские солдаты стали символами свободы и надежды. Эта помощь стала важным вкладом в возрождение свободной от нацизма Европы и проявлением интернациональной солидарности в тяжелое время.

"Завершив освобождение родной земли от гитлеровской нечисти, Красная Армия помогает теперь народам Польши, Югославии, Чехословакии разорвать цепи фашистского рабства и восстановить их свободу и независимость", - написано в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 7 ноября 1944 года, выдержка из которого приводится в сообщении ведомства.