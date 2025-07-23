Помощь советских солдат сыграла решающую роль в том, чтобы республика смогла начать новую жизнь, без фашизма, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Красная армия вошла в Румынию как освободительница румынского народа от немецко-фашистского гнета. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны РФ "Не поработить, а восстановить".

В Минобороны напомнили, что 28 октября 1944 года завершилось полное освобождение Румынии - страны, долгое время бывшей союзницей нацистской Германии. Этот рубеж был поставлен Ясско-Кишиневской операцией, проведенной войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина при поддержке Черноморского флота.

"Не как завоевательница, а как освободительница румынского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Румынию Красная Армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах", - говорится в постановлении Государственного комитета обороны о неприкосновенности общественного строя Румынии, оказании помощи в поддержании правопорядка, обеспечении нормальной жизни и работы населения от 10 апреля 1944 года.

В Минобороны подчеркнули, что Красная армия не навязывала румынам идеологию, а помогала им выбраться из "тьмы войны". Ее присутствие стало символом справедливости, порядка и надежды. Помощь Красной армии сыграла решающую роль в том, чтобы Румыния смогла начать новую главу своей истории - без фашизма, с верой в будущее.

В ведомстве также напомнили, что советское правительство оказало существенную безвозмездную помощь Румынии, передав ей значительное количество транспортных средств и техники. В частности, было передано 23 торговых судна, 115 паровозов, 23 тыс. железнодорожных вагонов, 2 тыс. автомобилей и 2 тыс. тракторов.