Кроме того, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, из столицы направлены 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Москвы направят дополнительно 50 бригад для устранения аварий на водопроводных сетях подшефного Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, ремонтные бригады за сутки устранили 106 порывов на водопроводе в республике, в работе еще 590 аварий.

"По прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка - город Москва - направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Пушилина, из Москвы направлены 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены.

Проблему водоснабжения Пушилин поднимал в докладе президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона.

18 июля власти ДНР приняли решение о сокращении подачи воды населению из-за критической ситуации с ее запасами.