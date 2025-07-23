По решению суда ему предстоит выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей за нарушение правил рекультивации строительного мусора

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нарушения при рекультивации строительного мусора в подмосковном Королеве обошлись владельцу земель штрафом в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Балашихинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора города Королева о возмещении ущерба [в размере 5 млн рублей], нанесенного незаконным размещением строительных отходов. В основу искового заявления легли материалы надзорных мероприятий, проведенных инспекторами эконадзора Минэкологии Подмосковья и сотрудниками УМВД России", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, в ходе осмотра участка, принадлежащего одной из компаний в Королеве, было установлено, что земли засыпаны грунтами неизвестного происхождения и отходами строительства. "Владелец земель заключил с другой компанией договор на рекультивацию нарушенных земель. Директор компании-подрядчика привлек к работам еще одного гражданина и в целях экономии средств засыпал участок не чистым грунтом, как это предусмотрено проектом рекультивации, а техногенными грунтами, перемешанными со строительным мусором", - добавили в ведомстве.

По факту нанесения ущерба прокуратура обратилась в суд. "Ответчиками выступили директор компании-подрядчика и его партнер. В суде они возражали против исковых требований, однако добиться своего им не удалось. По решению суда ущерб должен быть возмещен", - заключили в пресс-службе.