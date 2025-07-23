Сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Василий Кирющенко обвиняется в участии в деятельности террористической организации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следствие просит заочно арестовать сына режиссера сериала "Моя прекрасная няня", одного из лидеров запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Василия Кирющенко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Кирющенко обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Следствие ходатайствует перед Коптевским судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения заочно", - сообщили правоохранители.

В отношении Кирющенко возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы по первой статье - до 5 лет, по второй - до 20 лет.

Кирющенко в июне был внесен в перечень террористов и экстремистов РФ. Является одним из идеологов РДК. Он сын режиссера Алексея Кирющенко, снявшего сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".