Гислейн Максвелл должна будет предстать перед членами комитета 11 августа в одном из пенитенциарных учреждений Таллахасси, где она отбывает наказание

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщил председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки).

Согласно опубликованному им в X тексту повестки, она должна будет предстать перед членами комитета 11 августа в одном из пенитенциарных учреждений города Таллахасси (штат Флорида), где она отбывает наказание.

"Я выписал повестку Гислейн Максвелл для дачи показаний в федеральном исправительном учреждении Таллахасси 11 августа 2025 года. Министерство юстиции сотрудничает с нами и будет содействовать даче показаний в тюрьме", - добавил Комер.

Ранее на этой неделе заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении встретиться с Максвелл.

В 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Максвелл, которая является британской подданной, к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Как сообщала при рассмотрении ее дела прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила для своего любовника будущих жертв, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.