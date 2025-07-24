Денежные средства предназначались за беспрепятственное освидетельствование морских судов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Рыбоперерабатывающий завод "Сокра" на Камчатке оштрафован на 1 млн рублей за дачу взятки инспекторам отделения Российского морского регистра судоходства. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили факт передачи представителем рыбоперерабатывающего завода "Сокра" в августе 2023 года взятки в размере 475 тыс. рублей инспекторам Северо-Восточного отделения дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства. Денежные средства предназначались за беспрепятственное освидетельствование морских судов.

"По постановлению транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Ранее в отношении взяткополучателей и взяткодателя судом вынесены обвинительные приговоры", - рассказали в надзорном ведомстве.